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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1818 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,385)
  • Вес2,17 гр
  • Чистого серебра (0,0269 oz) 0,8355 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC262,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1818
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1818 на аукционе Stephen Album - 15 мая 2022
ПродавецStephen Album
Дата15 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Нассау 6 крейцеров 1818 на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьUNC
Цена
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