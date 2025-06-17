НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1818 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,385)
- Вес2,17 гр
- Чистого серебра (0,0269 oz) 0,8355 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC262,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1818
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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