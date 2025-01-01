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1818
Монеты Нассау 1818 года
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Золотые монеты
Дукат 1818 CT
Средняя цена
4000 $
Продажи
0
26
Серебряные монеты
Талер 1818 CT PZ
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
38
6 крейцеров 1818
Средняя цена
170 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1818
Средняя цена
80 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1818
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1 крейцер 1818 L
Средняя цена
190 $
Продажи
0
5
1/4 крейцера 1818 L
Средняя цена
25 $
Продажи
0
10
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