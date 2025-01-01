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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1818 CT
Средняя цена4000 $
Продажи
026

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818 CT PZ
Средняя цена2500 $
Продажи
038
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1818
Средняя цена170 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1818
Средняя цена80 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крейцер 1818
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1818 L
Средняя цена190 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1818 L
Средняя цена25 $
Продажи
010
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