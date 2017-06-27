НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1818 года L "Тип 1817-1818" (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,2 - 5,6 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC84,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1818
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1818 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата12 июля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы