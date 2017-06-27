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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1818 года L "Тип 1817-1818" (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1818 года L "Тип 1817-1818" - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1818 года L "Тип 1817-1818" - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,2 - 5,6 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC84,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1818
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1818 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1818 L на аукционе Heritage - 25 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата25 апреля 2024
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Нассау 1 крейцер 1818 L на аукционе Stephen Album - 12 июля 2022
ПродавецStephen Album
Дата12 июля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Нассау 1 крейцер 1818 L на аукционе Stephen Album - 12 июля 2022
ПродавецStephen Album
Дата12 июля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Нассау 1 крейцер 1818 L на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 крейцер 1818 L на аукционе Heritage - 26 июля 2012
Нассау 1 крейцер 1818 L на аукционе Heritage - 26 июля 2012
ПродавецHeritage
Дата26 июля 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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