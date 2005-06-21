flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Дукат 1818 года CT (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Дукат 1818 года CT - цена золотой монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Дукат 1818 года CT - цена золотой монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC501

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалДукат
  • Год1818
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Дукат 1818 года со знаком CT. Это золотая монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6800 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.

Сохранность
Сервис
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Heritage Eur - 15 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата15 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьXF
Цена
5353 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
3389 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Stack's - 22 марта 2022
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Stack's - 22 марта 2022
ПродавецStack's
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 22 марта 2022
ПродавецKünker
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе SINCONA - 9 июня 2020
ПродавецSINCONA
Дата9 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе SINCONA - 23 мая 2014
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Emporium Hamburg - 9 мая 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата9 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Goldberg - 25 сентября 2013
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Goldberg - 25 сентября 2013
ПродавецGoldberg
Дата25 сентября 2013
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 31 октября 2012
ПродавецKünker
Дата31 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 31 октября 2012
ПродавецKünker
Дата31 октября 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 23 июня 2010
ПродавецKünker
Дата23 июня 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Дукат 1818 CT на аукционе Künker - 28 января 2010
ПродавецKünker
Дата28 января 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Дукат 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет ВильгельмаМонеты Нассау 1818 годаВсе нассауские монетынассауские золотые монетынассауские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы