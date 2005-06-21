НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Дукат 1818 года CT (Нассау, Вильгельм)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC501
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалДукат
- Год1818
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Дукат 1818 года со знаком CT. Это золотая монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6800 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.
Сохранность
Сервис
ПродавецGoldberg
Дата25 сентября 2013
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
12
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