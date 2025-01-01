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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Золотые монеты Дукат Вильгельма - Нассау

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Дукат 1818

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1818CT501026
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