НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1818 года CT PZ (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1818
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1818 года со знаком CT PZ. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Hess Divo за 6500 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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