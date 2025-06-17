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Талер 1818 года CT PZ (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1818 года CT PZ - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1818 года CT PZ - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1818
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1818 года со знаком CT PZ. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Hess Divo за 6500 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
2970 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Rauch - 27 июня 2024
ПродавецRauch
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе BAC - 30 мая 2017
ПродавецBAC
Дата30 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 2 февраля 2017
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе WAG - 4 января 2015
ПродавецWAG
Дата4 января 2015
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Hess Divo - 25 декабря 2013
ПродавецHess Divo
Дата25 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1818 CT PZ на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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