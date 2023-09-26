НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1818 года L (Нассау, Вильгельм)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,3 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC894,480
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1/4 крейцера
- Год1818
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1818 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Где продать?
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