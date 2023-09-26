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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1818 года L (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1818 года L - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/4 крейцера 1818 года L - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,3 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC894,480

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1818
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1818 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Coinhouse - 27 сентября 2020
ПродавецCoinhouse
Дата27 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/4 крейцера 1818 L на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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