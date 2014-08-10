НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1818 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр18,6 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC675,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1818
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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