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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1818 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1818 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1818 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр18,6 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC675,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1818
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 3 крейцера 1818 на аукционе Stephen Album - 12 июля 2022
ПродавецStephen Album
Дата12 июля 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Нассау 3 крейцера 1818 на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьAU
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Нассау 3 крейцера 1818 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
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