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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1835 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC831,800

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1835
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Heritage - 7 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата7 декабря 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Emporium Hamburg - 8 января 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата8 января 2023
СохранностьAU
Цена
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
ПродавецNumimarket
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Emporium Hamburg - 10 июля 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата10 июля 2022
СохранностьAU
Цена
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Coinhouse - 26 июня 2022
ПродавецCoinhouse
Дата26 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Stephen Album - 15 мая 2022
ПродавецStephen Album
Дата15 мая 2022
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Russiancoin - 10 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 февраля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Heritage Eur - 19 ноября 2021
ПродавецHeritage Eur
Дата19 ноября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Schulman - 17 июня 2021
ПродавецSchulman
Дата17 июня 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Möller - 2 ноября 2018
ПродавецMöller
Дата2 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1835 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2018
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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