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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1819 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1819 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1819 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,385)
  • Вес2,17 гр
  • Чистого серебра (0,0269 oz) 0,8355 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC378,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1819
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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