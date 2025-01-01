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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1819 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1819
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1819
Средняя цена20 $
Продажи
08

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1819 L
Средняя цена25 $
Продажи
027
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1819 Z
Средняя цена30 $
Продажи
016
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