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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1819 года Z (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1819 года Z - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/4 крейцера 1819 года Z - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,3 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,932,300

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1819
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1819 года со знаком Z. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Rzeszowski DA - 23 апреля 2023
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Rzeszowski DA - 23 апреля 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата23 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
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Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/4 крейцера 1819 Z на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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