НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1819 года Z (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,3 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,932,300
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1/4 крейцера
- Год1819
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1819 года со знаком Z. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
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