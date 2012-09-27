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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1819 года L (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1819 года L - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/4 крейцера 1819 года L - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,3 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC493,392

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1819
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1819 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 62222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Numisbalt - 7 июля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 июля 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 25 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата25 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Katz - 12 февраля 2023
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 10 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 10 июня 2021
ПродавецRussiancoin
Дата10 июня 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Numedux - 30 мая 2021
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Numedux - 30 мая 2021
ПродавецNumedux
Дата30 мая 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1819 L на аукционе Katz - 30 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата30 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
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