НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1819 года L (Нассау, Вильгельм)
Цены на аукционах (27)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1819 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 62222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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12
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