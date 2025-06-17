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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1819 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1819 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1819 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр18,6 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC927,720

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1819
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1819 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 3 крейцера 1819 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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