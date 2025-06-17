НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1819 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр18,6 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC927,720
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1819
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1819 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
Сохранность
Где продать?
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