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6 крейцеров 1839 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1839 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1839 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC109,440

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1839
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Russiancoin за 850 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1839 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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