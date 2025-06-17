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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1824 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1824 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1824 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,371)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC83,400

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1824
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1889 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1824 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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