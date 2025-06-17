НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1824 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,371)
- Вес2,1 гр
- Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC83,400
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1824
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1889 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
Где продать?
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