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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1824
Средняя цена95 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1824
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер 1824
Средняя цена70 $
Продажи
04
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