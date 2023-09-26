НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1824 года (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,203)
- Вес0,6 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1218 гр
- Диаметр14,4 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC564,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1824
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Где продать?
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