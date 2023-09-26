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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1824 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1824 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1824 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,203)
  • Вес0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1218 гр
  • Диаметр14,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC564,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1824
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1824 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Нассау 1 крейцер 1824 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьAU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Нассау 1 крейцер 1824 на аукционе Frühwald - 19 сентября 2020
ПродавецFrühwald
Дата19 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1 крейцер 1824 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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