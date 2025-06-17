НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1828 года (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,371)
- Вес2,1 гр
- Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC302,700
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1828
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Где продать?
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