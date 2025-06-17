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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1828 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,371)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC302,700

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1828
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1828 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Нассау 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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