НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1817 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,385)
- Вес2,17 гр
- Чистого серебра (0,0269 oz) 0,8355 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC108,720
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1817
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1817 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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