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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1817 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1817 CT L
Средняя цена2100 $
Продажи
0118
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1817
Средняя цена570 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1817
Средняя цена20 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1817
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1817 L
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1817 L
Средняя цена15 $
Продажи
010
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