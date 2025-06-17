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Талер 1817 года CT L (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1817 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1817 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC12,700

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1817
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1817 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
3853 $
Цена в валюте аукциона 3550 EUR
Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе MDC Monaco - 21 октября 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата21 октября 2021
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьXF
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Davissons Ltd. - 3 марта 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата3 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1817 CT L на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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