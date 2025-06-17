НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1817 года CT L (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC12,700
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1817
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1817 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...6
Где продать?
Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы