flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1817 года L (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1817 года L - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/4 крейцера 1817 года L - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,3 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC432,900

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1817
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1817 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 31 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1817 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет ВильгельмаМонеты Нассау 1817 годаВсе нассауские монетынассауские медные монетынассауские монеты номиналом 1/4 крейцераНумизматические аукционы