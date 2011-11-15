НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1817 года L (Нассау, Вильгельм)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1817 года со знаком L. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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