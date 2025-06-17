НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1817 года (Нассау, Вильгельм)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1817 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 62227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26 USD. Торги состоялись 14 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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