flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1817 года (Нассау, Вильгельм)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр18,6 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC259,360

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1817
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1817 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 62227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26 USD. Торги состоялись 14 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 3 крейцера 1817 на аукционе Heritage - 14 июля 2016
Нассау 3 крейцера 1817 на аукционе Heritage - 14 июля 2016
ПродавецHeritage
Дата14 июля 2016
СохранностьG6 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 26 USD
Нассау 3 крейцера 1817 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
Нассау 3 крейцера 1817 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2015
СохранностьG6 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет ВильгельмаМонеты Нассау 1817 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы