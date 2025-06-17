НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1832 года (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,336)
- Вес2,32 гр
- Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
- Диаметр19,7 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC377,400
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1832
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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