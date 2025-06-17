flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1832 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC377,400

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1832
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет ВильгельмаМонеты Нассау 1832 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы