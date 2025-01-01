flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1832 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832
Средняя цена460 $
Продажи
066
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1832
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1832
Средняя цена95 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1832
Средняя цена45 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1832
Средняя цена9 $
Продажи
01
Категория
Год
Поиск