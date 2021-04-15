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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1832 года "Тип 1830-1838" (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1832 года "Тип 1830-1838" - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1832 года "Тип 1830-1838" - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,5 - 4,1 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC517,200

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1832
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1832 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4184 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1832 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
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