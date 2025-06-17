НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1832 года "Тип 1832-1835" (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,73 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1219 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC144,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1832
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1079 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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