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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1832 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC567

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1832
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1832 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 782 EUR
Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1832 на аукционе Naumann - 3 декабря 2023
ПродавецNaumann
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Cayón - 16 ноября 2023
ПродавецCayón
Дата16 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1832 на аукционе Russian Heritage - 15 июля 2023
Нассау Талер 1832 на аукционе Russian Heritage - 15 июля 2023
ПродавецRussian Heritage
Дата15 июля 2023
СохранностьXF45 RNGA
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1832 на аукционе Heritage - 22 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 6 апреля 2023
ПродавецKatz
Дата6 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе WCN - 2 марта 2023
ПродавецWCN
Дата2 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Felzmann - 16 ноября 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 13 ноября 2022
ПродавецKatz
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе WCN - 15 сентября 2022
ПродавецWCN
Дата15 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1832 на аукционе Sonntag - 31 мая 2022
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Katz - 15 мая 2022
ПродавецKatz
Дата15 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1832 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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