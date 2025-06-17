НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1832 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC567
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1832
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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