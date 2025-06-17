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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1834 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC565,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1834
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
ПродавецNumimarket
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Rio de la Plata - 17 октября 2020
ПродавецRio de la Plata
Дата17 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 28 мая 2020
ПродавецBAC
Дата28 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 31 октября 2019
ПродавецBAC
Дата31 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1834 на аукционе BAC - 26 февраля 2019
ПродавецBAC
Дата26 февраля 2019
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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