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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1831 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,100,100

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1831
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьAU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Aureo & Calicó - 11 июля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата11 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Numisbalt - 24 сентября 2022
ПродавецNumisbalt
Дата24 сентября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Russiancoin - 11 февраля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 февраля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 января 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 4 декабря 2014
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе WAG - 30 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата30 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Heritage - 9 мая 2010
Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Heritage - 9 мая 2010
ПродавецHeritage
Дата9 мая 2010
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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