НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1831 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,336)
- Вес2,32 гр
- Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
- Диаметр19,7 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,100,100
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1831
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumisbalt
Дата24 сентября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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