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1831
Монеты Нассау 1831 года
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Талер 1831
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
6
6 крейцеров 1831
Средняя цена
55 $
Продажи
0
16
3 крейцера 1831
Средняя цена
60 $
Продажи
0
12
Памятные монеты
Талер 1831 Визит герцога на монетный двор
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
70
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