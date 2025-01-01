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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1831 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1831
Средняя цена1300 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1831
Средняя цена55 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
3 крейцера 1831
Средняя цена60 $
Продажи
012

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1831 Визит герцога на монетный двор
Средняя цена1800 $
Продажи
070
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