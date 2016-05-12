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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1831 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1831 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,329)
  • Вес1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр15,75 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC508,700

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1831
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2072 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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