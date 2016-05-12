НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1831 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,329)
- Вес1,11 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр15,75 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC508,700
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1831
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2072 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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