НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1831 года "Визит герцога на монетный двор" (Нассау, Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1831
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1831 года "Визит герцога на монетный двор". Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4200 EUR. Торги состоялись 11 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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