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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1831 года "Визит герцога на монетный двор" (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1831 года "Визит герцога на монетный двор" - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1831 года "Визит герцога на монетный двор" - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1831
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1831 года "Визит герцога на монетный двор". Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4200 EUR. Торги состоялись 11 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
1344 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
1483 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Möller - 2 декабря 2022
ПродавецMöller
Дата2 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе SINCONA - 23 октября 2019
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Auction World - 20 октября 2019
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2019
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1831 "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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