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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1831 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1831 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1831 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1831
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2716 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1831 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 475 EUR
Нассау Талер 1831 на аукционе Hess Divo - 22 мая 2015
ПродавецHess Divo
Дата22 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Нассау Талер 1831 на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Нассау Талер 1831 на аукционе Hess Divo - 29 августа 2013
ПродавецHess Divo
Дата29 августа 2013
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1831 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 22 мая 2012
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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