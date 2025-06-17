НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1831 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1831
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2716 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата22 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
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