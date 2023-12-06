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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1823 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,371)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC306,420

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1823
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 525 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Нассау 6 крейцеров 1823 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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