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1823
Монеты Нассау 1823 года
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6 крейцеров 1823
Средняя цена
370 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1823
Средняя цена
80 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1823
Средняя цена
75 $
Продажи
0
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