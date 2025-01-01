flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1823 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1823
Средняя цена370 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1823
Средняя цена80 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1823
Средняя цена75 $
Продажи
014
Категория
Год
Поиск