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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1823 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1823 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1823 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,203)
  • Вес0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1218 гр
  • Диаметр14,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC544,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1823
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 180 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Katz - 12 февраля 2023
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Solidus Numismatik - 23 февраля 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата23 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьAU
Цена
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Stephen Album - 19 января 2019
ПродавецStephen Album
Дата19 января 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Stephen Album - 14 сентября 2018
ПродавецStephen Album
Дата14 сентября 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе WAG - 1 сентября 2013
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе SINCONA - 25 мая 2012
ПродавецSINCONA
Дата25 мая 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 крейцер 1823 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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Где продать?

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