НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1823 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,203)
- Вес0,6 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1218 гр
- Диаметр14,4 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC544,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1823
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 180 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата14 сентября 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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