НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1823 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,285)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC671,070
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1823
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворЛимбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2069 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы