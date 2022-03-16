НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1836 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,336)
- Вес2,32 гр
- Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
- Диаметр19,7 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC452,200
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1836
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2837 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 95 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьAU
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
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