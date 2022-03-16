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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1836 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC452,200

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1836
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2837 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 95 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1836 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 7 апреля 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата7 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Нассау 6 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьAU
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Нассау 6 крейцеров 1836 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Нассау 6 крейцеров 1836 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1836 на аукционе Busso Peus - 16 января 2016
ПродавецBusso Peus
Дата16 января 2016
СохранностьMS61 NGC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1836 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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