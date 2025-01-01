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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1836 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836
Средняя цена430 $
Продажи
040
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836
Средняя цена60 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836
Средняя цена75 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1836
Средняя цена
Продажи
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