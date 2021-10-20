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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1836 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1836 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1836 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1836
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MDC Monaco за 1700 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1836 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Нассау Талер 1836 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Нассау Талер 1836 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 27 апреля 2024
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата27 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе MDC Monaco - 21 октября 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата21 октября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Rauch - 18 июля 2021
ПродавецRauch
Дата18 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Auction World - 21 июля 2019
ПродавецAuction World
Дата21 июля 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе Rauch - 14 ноября 2018
ПродавецRauch
Дата14 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1836 на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1836 на аукционе Emporium Hamburg - 16 апреля 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе WCN - 7 ноября 2015
Нассау Талер 1836 на аукционе WCN - 7 ноября 2015
ПродавецWCN
Дата7 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе SINCONA - 20 мая 2015
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1836 на аукционе SINCONA - 17 октября 2014
ПродавецSINCONA
Дата17 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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