НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1836 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1836
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MDC Monaco за 1700 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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