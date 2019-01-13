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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1836 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,329)
  • Вес1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр15,75 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC339,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1836
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1836 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 3 крейцера 1836 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Нассау 3 крейцера 1836 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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