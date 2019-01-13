НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1836 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,329)
- Вес1,11 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр15,75 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC339,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал3 крейцера
- Год1836
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
Где продать?
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