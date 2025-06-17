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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1822 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1822 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1822 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,371)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,025 oz) 0,7791 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC306,420

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1822
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1822 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1822 на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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