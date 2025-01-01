flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1822 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1822
Средняя цена95 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1822
Средняя цена65 $
Продажи
03

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1822 Z
Средняя цена30 $
Продажи
027
Категория
Год
Поиск