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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1822 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1822 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 3 крейцера 1822 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,285)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3648 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC671,070

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал3 крейцера
  • Год1822
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1822 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1822 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 3 крейцера 1822 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1822 на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Нассау 3 крейцера 1822 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR

Где продать?

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