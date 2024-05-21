flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1822 года Z (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1822 года Z - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/4 крейцера 1822 года Z - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,3 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,210,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1822
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЛимбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1822 года со знаком Z. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата31 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
ПродавецWDA - MiM
Дата28 ноября 2024
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Schulman - 16 июня 2021
ПродавецSchulman
Дата16 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1822 Z на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет ВильгельмаМонеты Нассау 1822 годаВсе нассауские монетынассауские медные монетынассауские монеты номиналом 1/4 крейцераНумизматические аукционы