НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1822 года Z (Нассау, Вильгельм)
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1822 года со знаком Z. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
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ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 BN PCGS
Цена
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ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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