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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1837 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр19,7 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC314,400

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1837
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 220 CZK
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе Russiancoin - 15 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата15 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1837 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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