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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1837 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837
Средняя цена310 $
Продажи
067
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1837
Средняя цена35 $
Продажи
07
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