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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1837 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1837 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - Талер 1837 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,527 гр
  • Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC26,830

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1837
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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Нассау Талер 1837 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Нассау Талер 1837 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата10 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1837 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1837 на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1837 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1837 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1837 на аукционе VL Nummus - 10 февраля 2024
ПродавецVL Nummus
Дата10 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1837 на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе WCN - 3 ноября 2022
ПродавецWCN
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1837 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе Katz - 19 сентября 2021
ПродавецKatz
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Нассау Талер 1837 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер 1837 на аукционе BAC - 17 марта 2021
ПродавецBAC
Дата17 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1837 на аукционе BAC - 8 сентября 2020
ПродавецBAC
Дата8 сентября 2020
СохранностьXF
Цена

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