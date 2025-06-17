НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1837 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,527 гр
- Чистого серебра (0,8269 oz) 25,718 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC26,830
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- НоминалТалер
- Год1837
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
Сохранность
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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